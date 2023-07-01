İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Sakarya'da kınandı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto eden grup, cuma namazı sonrası Orhan Cami önünde toplandı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Aşık, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmayı emrettiğini söyledi.

Böyle günlerde birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde gösterilmesi gerektiğini belirten Aşık, "Kur'an'ımıza, hayat rehberimize saldıranlar, menfur iğrenç saldırıyı yapanlar, şunu bilsinler ki Müslümanlar hiçbir zaman kutsallarına dokundurtmamıştır ve bundan böyle de dokundurtmayacaktır. Bundan sonra da Müslümanların kutsal değerlerine saldırı yapanlar karşılarında Müslümanları topluca göreceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına polis korumasında müsaade edildiğini, fikir özgürlüğü adı altında kutsala saldırıldığını kaydetti.



"İslam barış, kardeşlik, hoşgörü ve merhamet dinidir"

Bakır, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak Müslümanların olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İslam barış, kardeşlik, hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur. Kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz"

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.