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Güncel
AA 01.07.2023 11:02

Depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, konteyner kentteki çocuklara oyuncak ve giysi dağıtıldı.

Depremzede çocuklara oyuncak dağıtıldı

İş adamı Ali Güneş, Kaynarca Konteyner Kent sorumlusu Kuluncak Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü ile depremzede çocukları konteynerlerinde ziyaret etti.

Çocuklara oyuncak, giysi hediye eden, lokum ve şeker veren Ali Güneş ile Kömürcü'ye aileler de şeker ve kolonya ikram etti. Ali Güneş, Malatyalı olduğu için kente sürekli geldiğini ve yardımda bulunduğunu, deprem dolayısıyla da ziyaretlerini sıklaştırdığını söyledi. Güneş, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla gelip çocukları güldürelim dedik. Ondan dolayı buradayız. Hemşehrilerimin her zaman yanındayız. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İstanbul'daki iş adamlarına da yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben öncülük yapıyorum, onlar da destek veriyorlar. Çocuklar daha çok sevinsin diye oyuncak, giysi, lokum, şeker dağıtıyoruz. Darende'de dağıttık, Elbistan'da dağıttık, Malatya merkeze geldik. Yarın da Adıyaman'a geçeceğiz. Orada da depremzede çocuklarımız var. Onlara, özellikle Adıyaman'da bir Galatasaraylı kardeşimiz varmış, bütün ailesini kaybetmiş. Ondan dolayı Galatasaray yönetiminden de bir forma aldık, getirdik. Onu teslim edeceğiz"

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