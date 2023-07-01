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Güncel
AA 01.07.2023 10:35

Çankırı'nın Ilısılık köyünde yapılan cami ibadete açıldı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Ilısılık köyünde depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapılan cami hizmete girdi.

Çankırı'nın Ilısılık köyünde yapılan cami ibadete açıldı
[Fotograf: AA]

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, iki bayramı bir arada yaşadıklarını söyledi.

Güzel bir eserin açılışında bir araya geldiklerini ifade eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Çok zarif, çok güzel fonksiyonlarıyla, güzel bir örnek olarak Ilısılık Köyü Camisi Külliyesi'nin yapılmasına öncülük eden dernek başkanımız İrfan Bey'e ve yönetimine, katkıda bulunan herkese, tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu eser yüzyıllar boyunca inşallah ayakta duracak ve belki bin yıl önce Malazgirt'ten yola çıkıp geldiğimiz ve vatan toprakları olarak yerleştiğimiz bu mübarek beldelerin en büyük tapusu, en büyük nişanesi olmaya devam edecek. O sebeple fiziki güzelliğinin yanında manevi anlamda taşıdığı anlam itibarıyla camimiz gerçekten bir semboldür, bir mühürdür."

Çankırı'nın Ilısılık köyünde yapılan cami ibadete açıldı

"Önce kalpleri inşa ettik"

Ilısılık Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İrfan Çakır da açılışını yaptıkları caminin hayırlı ve mübarek olması temennisinde bulundu.

Göreve 2019'da geldiklerinde öncelikleri belirlediklerini anlatan Çakır, "Her köyde olduğu gibi bizim köyümüzde de kalp kırgınlıkları, gönül ayrılıkları vardı. Önce Kabe'yi inşa etmektense gönülleri inşa etmemiz gerekir dedik ve önce kalpleri inşa ettik. Elhamdülillah, Ilısılık köyünde ayrılığa, fitneye son verdik. 'Biz birlikte daha güçlüyüz' sloganıyla Ilısılık olarak bir ve beraberiz" diye konuştu.

Çankırı'nın Ilısılık köyünde yapılan cami ibadete açıldı

2 bin kişi namaz kılabiliyor

Caminin 600 metrekarelik alt bodrumunun sosyal tesis alanı olduğunu dile getiren Çakır, "Camimizin alanı 263 metrekare. 110 metrekare de üst katı var. Yaklaşık 373 metrekare cami alanımız var. Camide alt katta ve üst katta olmak üzere 400 kişi aynı anda namaz kılabiliyoruz. Caminin avlusunda da bir o kadar kişi namaz kılıyor, bine yakın kişi ile namaz kılabiliyoruz. Kalabalık olunca alt katı da mescide çevirdik, 2 bin kişi namaz kılabiliyor. Ilısılık köyüne hayırlı olsun. Ne kadar övünsek azdır" dedi.

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