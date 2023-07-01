Kırklareli Valisi Birol Ekici, güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Ekici, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Kırklareli - İstanbul kara yolunun 3'üncü kilometresindeki asayiş kontrol noktasını ziyaret etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Ekici, bayram boyunca huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Güvenlik güçlerinin kutsal bir görev icra ettiğini dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Bu yaptığınız hizmetlerin gerçekten hakkını ödeyebilmemiz mümkün değil. Bugün en büyük hedefimiz trafik kazalarının sıfırlanması. Toplumumuzu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bayramda da toplumun huzur, güven ve sükunu için 24 saat esaslı olarak burada görev yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, aileniz, çocuklarınız ve yakınlarınızla birlikte sağlıklı, sıhhatli ve huzurla nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum."