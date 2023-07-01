Rize Ayder'de bayram yoğunluğu

Turizm merkezini 3 günde 75 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Karadeniz Bölgesi'nde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle oteller ve pansiyonlar ile dağ evlerinde boş yer kalmadı.



Eşsiz doğası, denizi ve yaylalarıyla dikkat çeken bölgede tatil planlaması yapanların tercihleri arasında doğa ve kültür turları ile ilk sırada yer alan Ayder Yaylası, bu yıl da yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilini bölgede geçirmek isteyenler ilçe merkezinde ve yayla gidiş, dönüş güzergahlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaylayı ziyaret eden vatandaşlardan kimi çimlerde dinlenirken, kimi ise doğa yürüşüyü yaparak temiz havanın tadını çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'inci Bölge Müdürülüğü'ne bağlı turizm merkezini 3 günde 75 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.