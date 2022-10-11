Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'nın tescilli kestane kabakları çiftçilere tanıtıldı
[Fotograf: AA]
Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen tescilli kestane kabakları "Arıcan-97" ve "Ballıkız", Kırklareli'nde düzenlenen tarla gününde çiftçilere tanıtıldı.
Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçinin kalmaması adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Enstitü Müdürlüğünce ilk tescilli yerli kestane kabağı olan "Arıcan-97" ve "Ballıkız", Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.
Müdürlük tarafından 15 Nisan'da iki ayrı lokasyonda ekilen kabakların, üretim sezonu boyunca bölgedeki adaptasyonu takip edildi.
"Arıcan-97" ve "Ballıkız" kabaklarının tanıtımı için 7 Ekim'de Pehlivanköy ilçesi Hıdırca köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi.
Üretici Ersin Küçükaydın'a ait parselde gerçekleştirilen etkinlikte, ürünler tanıtıldı, tüm katılımcılara üretim süreciyle ilgili bilgi verildi.
Etiketler: Sakarya
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