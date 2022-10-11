Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçinin kalmaması adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Enstitü Müdürlüğünce ilk tescilli yerli kestane kabağı olan "Arıcan-97" ve "Ballıkız", Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Müdürlük tarafından 15 Nisan'da iki ayrı lokasyonda ekilen kabakların, üretim sezonu boyunca bölgedeki adaptasyonu takip edildi.

"Arıcan-97" ve "Ballıkız" kabaklarının tanıtımı için 7 Ekim'de Pehlivanköy ilçesi Hıdırca köyünde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Üretici Ersin Küçükaydın'a ait parselde gerçekleştirilen etkinlikte, ürünler tanıtıldı, tüm katılımcılara üretim süreciyle ilgili bilgi verildi.