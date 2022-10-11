Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
İstasyon Caddesi'nde H.A. yönetimindeki panelvan ile C.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler H.A. ve C.K. ile hafif ticari araçtaki N.K. yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü C.K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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