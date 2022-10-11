Türkiye'den geçen sezon 97 ülkeye 70 bin 647 ton kuru incir ihraç edildi, 258 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Bu üründe en önemli ihracat pazarları İngiltere, Almanya ve Fransa oldu.

Ürün kalitesinin yüksek olduğu 2022-2023 sezonunun ilk ihracat günü olan 7 Ekim'de ise 17 milyon dolarlık ürün, gemilere yüklenerek dünya pazarlarına gönderildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, bu yılki hedeflerinin 75 bin tona ulaşmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"İncir ihracatında arz talep meselesini oluşturmuş durumdayız. Yaklaşık 70 bin ton civarında ihracat, 80-90 bin ton arası da üretimimiz oluyor. Geçen yıla göre daha iyi bir üretimimiz var. Ürün sağlıklı olunca ihracat da arttı. Mevcut pazarlarımızı da geliştirmek istiyoruz. Bunu da bir sistem dahilinde yapıyoruz. Hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Çin, Tayvan, Hindistan, Brezilya ve ABD hedef pazarlarımız. Bu ülkelerden gelen talep her geçen yıl artıyor."

"300 milyon dolara ulaşabiliriz"

Germencik Tariş İncir Birliği İşletme Müdürü Mehmet Ali Tu da kuru incirde bu sezon kalite ve verimin oldukça iyi olduğunu, ihracatta da hedefleri büyüttüklerini aktardı.

Tu, "Türkiye geneli 300 milyon dolarlık bir ihracata ulaşabiliriz. Çünkü dünya, özellikle Aydın incirini çok seviyor. İncire talebi yıldan yıla artıyor. Pandemiyle birlikte doğal ve organik ürünlere talep çok fazla olmaya başladı. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İç ve dış piyasadan gelen siparişleri gece gündüz çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.