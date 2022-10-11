İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 25 adreste, 26 ekip ve 86 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 2 zanlı ile haklarında 3 yıl 2 ay ile 36 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, 2 şüpheli ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.