Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 25 kaçak göçmen yakalandı: 3 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Van'da jandarma ekiplerince tek katlı evin bodrumunda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 göçmen yakalandı. 3 organizatör ise gözaltına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürürken, Özalp ilçesindeki evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisi alındı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 25 göçmeni evin bodrum katında yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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