Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir motosikleti çalmaya çalışan M.U, A.T. ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.U. ve A.T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tekirdağ
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