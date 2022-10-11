Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yabancı uyruklu öğrenciler tarihi alanları gezdi
[Fotograf: AA]
Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören yaban uyruklu öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarihi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Vize ilçesindeki kale ile Gazi Süleyman Paşa Camii'ni ziyaret etti.
Öğrenciler daha sonra Kıyıköy beldesinde bulunan geçmişi 6. yüzyıla dayanan Aya Nikola Manastırı'nı gezdi.
Etkinlik Papuç Deresi'nde tekne turu ile sona erdi.
İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, kentte eğitim gören öğrencilerin tarihi ve kültürel değerleri tanımalarına katkı sağladıklarını söyledi.
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