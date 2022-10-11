İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi ile Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir otomobil ve minibüste arama yaptı.

Araçlarda gümrük kaçağı 900 bin makaron ile 270 kilogram tütün bulundu.

Sürücüler N.K. ve O.G. gözaltına alındı.