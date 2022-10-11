Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Melikgazi ilçesinde bir ikamete operasyon yaptı
Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 10 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.
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