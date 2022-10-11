Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te kaçak avcılara yönelik denetim
[AA (Arşiv)]
Siirt’te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik denetimlere devam ediyor.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Gökhan Şeker, kent genelinde avlanma alanlarında avcılara yönelik denetimleri aralıksız süreceğini söyledi.
Şeker, "Bölgemizde yapılacak her türlü kaçak avcılık faaliyetinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ve güvenlik güçlerine ihbar edilmesini bekliyoruz. Türkiye genelinde kotalı avcılık ve avlak sistemine geçildi. Bu çerçevede ava çıkmak isteyen avcılarımız internet üzerinden avlanacağı avlağı ve av yapacağı türü seçebilecek. Bu uygulama ile avlak bazında sürdürülebilirlik ve tür bazında da çeşitlik zenginleşecektir. Avcılarımızın internet üzerinden kota almadan ava çıkmasın, vizelerini zamanında yaptırmaları ve avlanma izin kartlarını almaları gerekiyor" dedi.
Etiketler: Denetim Kaçak Avcılık
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