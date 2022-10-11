Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Gökhan Şeker, kent genelinde avlanma alanlarında avcılara yönelik denetimleri aralıksız süreceğini söyledi.

Şeker, "Bölgemizde yapılacak her türlü kaçak avcılık faaliyetinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ve güvenlik güçlerine ihbar edilmesini bekliyoruz. Türkiye genelinde kotalı avcılık ve avlak sistemine geçildi. Bu çerçevede ava çıkmak isteyen avcılarımız internet üzerinden avlanacağı avlağı ve av yapacağı türü seçebilecek. Bu uygulama ile avlak bazında sürdürülebilirlik ve tür bazında da çeşitlik zenginleşecektir. Avcılarımızın internet üzerinden kota almadan ava çıkmasın, vizelerini zamanında yaptırmaları ve avlanma izin kartlarını almaları gerekiyor" dedi.