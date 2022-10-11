Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E.Y, A.E.Y. ve M.E.Y. emniyete götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık Düzensiz Göçmenler
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