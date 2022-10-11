Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da feci kaza: 2'si ağır 9 yaralı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.
Saray'dan Vize istikametine seyreden otomobil, Kavacık Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk 9 kişi yaralandı.
Kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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