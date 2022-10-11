Saray'dan Vize istikametine seyreden otomobil, Kavacık Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.