Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dönüş yapamayan otomobil motosiklete çarptı
[Fotograf: İHA]
Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini sağlayamayan otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında tali yoldan çıkan otomobil, yolda ilerleyen motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sorası çevredeki vatandaşlar olay yerine yardım için koşarken otomobilin direksiyon hakimiyetini sağlayamayıp dönüş yapamadığı için güzergahta ilerleyen motosiklete çarptığı görüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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