Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında tali yoldan çıkan otomobil, yolda ilerleyen motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sorası çevredeki vatandaşlar olay yerine yardım için koşarken otomobilin direksiyon hakimiyetini sağlayamayıp dönüş yapamadığı için güzergahta ilerleyen motosiklete çarptığı görüldü.