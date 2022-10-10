Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.O.'nun kullandığı 32 ABR 105 plakalı otomobil, Toptancılar Caddesi'nde E.H. yönetimindeki 32 FY 413 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü E.H. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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