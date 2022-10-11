Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baskil'de 80 sosyal konut yapılacak
Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Sosyal Konut Projesi" kapsamında 80 konut yapılacak.
Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, hükümetin merkez ve kırsalda yaşayanlar için yüksek standartlı hizmetler yaptığını söyledi.
Proje kapsamında ilçede 80 konutun inşa edileceğini bildiren Akmurat, bu projenin vatandaşlar için oldukça önemli olduğunu aktardı.
Akmurat, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Etiketler: Sosyal Konut Projesi Elazığ
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