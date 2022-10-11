Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, hükümetin merkez ve kırsalda yaşayanlar için yüksek standartlı hizmetler yaptığını söyledi.

Proje kapsamında ilçede 80 konutun inşa edileceğini bildiren Akmurat, bu projenin vatandaşlar için oldukça önemli olduğunu aktardı.

Akmurat, projede emeği geçenlere teşekkür etti.