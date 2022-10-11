İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda aralarında 3 aydan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 10 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 8'inin cezaevine teslim edildiği, 2'sinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.