Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2021 Silletto Ödülü" ile "2022 Avrupa Birliği Kültürel Miras Büyük Ödülü"nün ardından müzenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının arttığını söyledi.

Yavuz, "2022 yılında Ekim itibarıyla 35 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Müzemize inşa ettiğimiz Loru Han ile bölgenin turizm potansiyeline önemli katkı yaptık. Onlarca yerli ve yabancı tur aldık. Müzemizin bu yılki ziyaretçi profilinde Bayburt dışından gelen ziyaretçi sayısında belirgin bir artış oldu" dedi.

Yerel ürünler ziyaretçilerle buluşturulacak

Gelecek hedeflerine ilişkin bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yavuz, birçok kültür kuruluşundan iş birliği teklifleri aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Aldığımız ödüller ile üstlendiğimiz misyon, sorumluluklarımızı artırıyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizin bir turizm destinasyonu olmasına katkı koymak adına Satala Antik Kenti, Gökçedere Ferahşad Medresesi, Demirözü Barajı, Yakup Abdal Gölü, Akyaka Çeşmesi, Otlukbeli Yaylası, Bayburt Kalesi, Kent Müzesi, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Konursu Çivisiz Cami, Baksı Müzesi gibi mekanları birbirine entegre eden bir çalışma ile bölgemizi bir kültür kümelenmesi haline getirmek için gayret edeceğiz."