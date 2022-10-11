Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde gerçekleştirildi.

Beldede H.İ.Ç. ve A.B., isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları konusunda bilgi alan ekipler harekete geçti.

Şahısların ev ve iş yerlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde, hassas terazi, tescilsiz motosiklet ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan H.İ.Ç. ve A.B., isimli şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.