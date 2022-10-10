Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Sakarya'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3-9 Ekim'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 100 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerleri, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 24 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 100 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem uygulandı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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