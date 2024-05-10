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Güncel
İHA 10.05.2024 11:55

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron ve 29 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Sakarya’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince 3 şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 29 bin 600 adet boş makaron, 3 adet tütün sarma makinesi, uyuşturucu maddeler, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 185 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 175 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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