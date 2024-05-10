Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince 3 şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 29 bin 600 adet boş makaron, 3 adet tütün sarma makinesi, uyuşturucu maddeler, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 185 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 175 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.