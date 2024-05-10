Parçalı Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.05.2024 11:52

Elazığ’da okul önü denetimleri sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

Elazığ’da okul önü denetimleri sürüyor
[Fotograf: İHA]

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

5 okul ve çevresinde denetim yapıldı

İl merkezinde polisler 8 ekip ve 18 personel ile Ziver İmam Hatip Ortaokulu, Balakgazi Ortaokulu, Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi, Şehit Önder Pınar Ortaokulu ve Dumlupınar İlkokulu önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı. 

ETİKETLER
Denetim Eğitim Elazığ Polis
Sıradaki Haber
TOBB yönetim kurulu üyesi Özakalın, bölge ziyaretlerini tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46
Türkiye'de ilk 4 ayda 20 bini aşkın elektrikli otomobil satıldı
11:50
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izleyeceğiz
11:35
Batı bölgeleri için sağanak uyarısı
11:38
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
11:35
Çiftçilere 945 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak
Beyşehir Gölü'nün ''nilüfer bahçesi''
Beyşehir Gölü'nün ''nilüfer bahçesi''
FOTO FOKUS
92 terör hedefi imha edildi
92 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ