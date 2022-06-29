Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. İki ilçede 4 adrese operasyon yapan ekipler, E.A, İ.B, S.A. ve İ.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.