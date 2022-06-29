Yeni sezonda hem lig hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat sürdü.

Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını yapacak.