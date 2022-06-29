Samsun'da alınan bilgiye göre, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda tespit edilen 3 zanlıdan H.K'nin (31) Terme ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonda H.K'nin ikametinde çalıntı 2 motosiklet, zanlının ifadesinin ardından da çalıntı 3 motosiklet daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.