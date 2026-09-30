DDK Başkanı Tanrıkulu: Yatırım fonlarıyla ilgili inceleme ve denetim çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."

DDK, yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı

DDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunca, sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlatıldı.

İncelemenin, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Anayasal yetkileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan DDK tarafından, denetim süreci tamamlandığında hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının, gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletileceği öğrenildi.