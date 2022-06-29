Bartın'da sağanak nedeniyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirliliğe neden oldu.

Kentte 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 27 Haziran'da ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.

Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.

Sahildeki çöplerin iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi.

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi.

Kıyı kesimlerinde denizin kahverengiye dönüşmesi ve sahildeki kirlilik dronla görüntülendi.