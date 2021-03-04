Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. F.Y. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü F.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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