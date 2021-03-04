Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 3 mahalle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Covid-19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulanmasına karar verildi.
Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü mahallelere zorunluluk dışında 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 18:05
- 18:00
- 18:10
- 17:53
- 17:44
Sıradaki Haber
Sinop'ta bir köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz