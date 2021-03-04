Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bir köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, söz konusu köye giriş ve çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 18:05
- 18:00
- 18:10
- 17:53
- 17:44
Sıradaki Haber
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Covid-19'a karşı dinamik denetim faaliyetleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz