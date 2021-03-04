Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantepte koronavirüs denetimlerinde 342 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep’te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 342 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kural ihlali yapan kişilere yönelik ceza kesti.
Yapılan denetimlerde, 119 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten, 223 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten ceza kesildi.
Ayrıca denetlenen 266 işyerinde hehrangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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