Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri bu sırada alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo olarak kullanılan 9 dükkan ve bir telefoncuda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangını çıkardığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kişi, esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.