Kontrollü normalleşme döneminde, sürecin sürdürülebilirliği ve tam normalleşmenin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kayapınar ilçesinde yapılan denetimlerde Çataklı'ya, Vali Vekili Ömer Coşkun, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem eşlik etti.

Çataklı, denetimler sırasında esnafla ve müşterilerle sohbet etti ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Çataklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme sürecine geçtiklerini, bu süreci klasik denetimlerin ötesinde süreklilik arz eden, rutinin ötesine geçilen, sadece kolluk kuvvetleri değil, yerel yönetimler ve her kesimin içinde olduğu yeni bir anlayışla yürütmek istediklerini söyledi.

Düşük risk grubunda olan illeri korumak istediklerini belirten Çataklı, yüksek risk grubunda olan illerde de biraz daha gayret ederek risk durumlarının azalmasına yardımcı olmak için çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de 260 bin personele bugün denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Çataklı, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da yaklaşık 6 bin personelimiz denetimlere katılacak. Sadece personel sayısı bakımından değil aynı zamanda yönetimin, illerdeki idari kademelerin hepsinin de içinde olacağı anlayışla hareket ediyoruz. Denetimlerde rehberlik etmek, vatandaşımızı ikna etmek, onları kurallara daha iyi şekilde uymaya teşvik etmek istiyoruz. Elbette denetimin doğal parçası olarak hatada ısrar edenlere gereğini yapacağız. Gün içerisinde de denetimlere devam edeceğiz. Diyarbakır bu kapsamda oldukça iyi bir durumdadır. Bütün mesele bu iyi durumu korumaktır. Risk durumunu yükseltmeden mevcut durumu muhafaza etmek oldukça önemlidir."

"Başa dönmemek için herkese sorumluluk düşüyor"

İsmail Çataklı, Diyarbakır için gelinen iyi durumu koruyabilmenin ve istikrarı yakalamanın oldukça önemli olduğunu, başa dönmemek için herkese büyük sorumluluk düştüğünü, bu nedenle vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini bildirdi.

"Bunun sonucunda bu süreci minimum hasarla atlatıp bu sıkıntıdan kurtulmuş alacağız. Mesele sadece emniyet ve jandarmayla olacak iş değil. Hepimizin işin içinde olduğu, omuz ve katkı vermesi gerektiği bir meseledir." diyen Çataklı, toplumun bütün kesimlerinden duyarlılık ve hassasiyet beklediklerini aktardı.

Gazetecilerin, "Riskin devam ettiği bölgelerde farklı kısıtlama tedbirleri hayata geçirilecek mi?" sorusu üzerine Çataklı, şöyle konuştu:

"Genelgeler yayımlandı. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da var. Belli dönemlerde bunlar değerlendirilecek. Onun için durumu iyi olan iller için çok dikkat etmemiz lazım. Kötüye gidişe müsaade etmemek ve mevcut durumu korumak açısından yüksek riskli iller başta olmak üzere, oralarda da durumu iyileştirmek için gayret göstermemiz lazım. Farklı durumlar ortaya çıkabilir. Daha sıkıntılı durumlara gidebilir illerimiz. Dolayısıyla alının tedbirler de o çerçevede değişecek. Bu tamamen bizim alacağımız tedbirlere ve sürece ne kadar uyum gösterdiğimize bağlı. Aksi halde farklı tedbirler işin doğası gündeme gelebilir. Onun için belli dönemlerde yapılacak değerlendirmeleri bir tarafta tutarak, bu süreçleri sağlıklı atlatmakta fayda vardır."