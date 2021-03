İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, denetim yaptı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Halkın yoğunlukta olduğu Atatürk Meydanı, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'ta denetim yapan Vali Ustaoğlu ve Orgeneral Çetin, Kovid-19 tedbirlerine hassasiyetle uymaları noktasında vatandaşlara çağrı yaptı.

Bazı iş yerlerini de ziyaret eden Ustaoğlu ve Çetin, maske, mesafe ve temizlik kuralına özen gösterilmesini istedi.

Ustaoğlu, gazetecilere, Dinamik Denetim Süreci kapsamında Trabzon'da 3 bin personelle sahada olduklarını, sadece bugün değil planlama doğrultusunda her gün denetim yapacaklarını söyledi.

Mücadeleye herkesin katkı yapması gerektiğini vurgulayan Ustaoğlu, "Belediye başkanlarımızla, oda temsilcilerimizle, esnaf odalarımızla, jandarma ve emniyetimizle, il müdürlerimizle hem bir farkındalık oluşturalım hem de bu mücadelede herkesin katkısı olsun düşüncesiyle Sayın Bakanımızın Türkiye genelinde 260 bin personelle sahada olduğu gibi bugün biz de 3 bin personelle sahadayız. Sadece bugün değil. Planlamalarımızı yaptık, her gün her yerde olacağız. Hedefimiz, ilimizin bulunmuş olduğu çok yüksek risk kategorisinden, yani kırmızı kategoriden bir an önce mavi kategoriye geçişinin sağlanması." diye konuştu.

Ustaoğlu, Trabzon olarak normalleşme sürecinden istifade edemediklerine dikkati çekerek, "El birliğiyle tüm vatandaşlarımızla bu mücadelenin içerisinde yerimizi alarak, inşallah önümüzdeki daha güzel günlerin ilimize gelmesi adına her birimizin yapacağı çok şey olduğunu özellikle söylemek istiyorum." dedi.

İki haftalık tam kapanma iddiası

Ustaoğlu, bir gazetecinin "Karadeniz'de vakaların düşmesi için iki haftalık tam kapanma olacağı söyleniyor. Böyle bir durum söz konusu mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şu an böyle bir şey söz konusu değil. Bu hafta başında Cumhurbaşkanımız kabine sonrası kamuoyuyla paylaştı. Kamuoyuyla paylaşılanların dışında bir şey söz konusu değil. Burada hep birlikte bu mücadelenin içinde olmamız lazım. Gayet iyi durumdaydık, son 3-5 aydır bu sıkıntılı sürece girdik. Belli bir düşüşümüz de oldu. Orada bir direnç var tabiri caizse. Biz bu vaka direncini el birliğiyle kırıp, inanıyorum ki daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim özellikle sıkıntı çektiğimiz belli alanlar var. Ailelerin akşamları bir araya geldiği ortamlar. Özellikle altını çizerek söylüyorum, cenaze sonrası bir araya gelinme. Maalesef o duygusal iklim içerisinde kolluk gücümüz oraya müdahalede zorlanıyor. Evlerde bir araya gelinen ortamlar. Bunları artık bizim terk etmemiz lazım. Her gün, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çağrıda bulunuluyor. Bunun en büyük sıkıntısı bir araya gelmek. Bir araya gelmedikten sonra, maskemizi taktıktan sonra bu çok kolay bir mücadele aslında ama maalesef bunu bir türlü beceremiyoruz ve bu sıkıntıyı çekiyoruz."

"Hep birlikte bu Kovid sorununu aşacağız inşallah"

Orgeneral Çetin de İçişleri Bakanlığının emir ve talimatları doğrultusunda Türkiye'nin her yerinde bugün denetim faaliyeti yapıldığını belirterek, vatandaşların Kovid-19 salgını sorunundan kurtulması için kurallara uymasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde bugün 260 bin personelle denetim icra edildiğini anımsatan Çetin, şunları kaydetti:

"Ülke çapında 260 bin kişilik güvenlik kuvvetiyle vatandaşımızı bilgilendirme, yönlendirme, farkındalığı arttırmak, algıyı yükseltmek için buradayız. Yoksa vatandaşımız kendi tedbirini alıyor. Bazen az da olsa bilgilendirilmesinde yarar olacağını düşünüyoruz. Valimizle bugün biz Trabzon'dayız. Diğer arkadaşlar da Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumda. Biz burada, halkımızın emrinde, hizmetinde, halkımızın bu sorunu aşması için, vatandaşımızın bir an önce kırmızıdan maviye, daha rahat bir ortama ve normalleşmeye geçmesi için hep birlikte bu Kovid sorununu aşacağız inşallah."