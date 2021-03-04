Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi yakalandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ/PDY'ye yönelik devam ettirilen bir soruşturmada K.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu Şebinkarahisar ilçesinde bulunduğu belirlenen şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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