Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da takla atan otomobildeki biri bebek 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde alınan bilgiye göre, Karasu-Adapazarı kara yolunda seyreden Eyüp Yılmaz idaresindeki VB 885 JR yabancı plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarına savruldu, taklalar atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Gülhayat, Beyza ve 3 aylık bebek İkra Nur Yılmaz, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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