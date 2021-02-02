Balıkesir'de alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu A.L, ilçeye bağlı kırsal Sahilyenice Mahallesi'nde üretici N.L'den 6 bin adet ceviz fidanını 8 bin 500 dolar karşılığında satın alma konusunda anlaştı.

A.L, yanında bulunan dolar ile ödeme yapınca, paraların sahte olmasından şüphelenen üretici jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma tarafından yapılan incelemede A.L, sahte olduğu belirlenen 10 bin 250 Amerikan doları ile yakalandı.

Sahte paralara el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.