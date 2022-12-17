Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi'nde bir eğlence mekanı önünde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlardan çıkan mermilerle yaralanan Ahmet Toykar, M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet Toykar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sakarya
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