Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol faaliyetleri çerçevesinde durdurulan otobüsün içerisinde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinden metamfetamin çıktı.
Olay, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultandağı’nda yol kontrol arama faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste vatandaşların yapılan kaba üst araması esnasında hal ve hareketlerinden şüphelenilen O.Ç. isimli şahsın üzerinde ve elinde bulunan poşetin içinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin yakalandı.
Jandarma tarafından olayla ilgili olarak adli tahkikata başlatıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
Son Haberler
- 10:51
- 10:38
- 10:35
- 10:55
- 10:31
Sıradaki Haber
Ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz