Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki otomobil ile Ç.A. yönetimindeki otomobil Bahriye Üçok Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler A.Y. ve Ç.A. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Edirne
Son Haberler
- 00:16
- 00:14
- 00:11
- 00:05
- 00:16
Sıradaki Haber
Ordu'da hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz