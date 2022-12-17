Olay, gece saat 01.00 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı, Pendik istikametinde meydana geldi.

06 BGD 196 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarpıp, takla attı. Kaza sonrası takla atan araçta bulunan kişi yada kişiler olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Takla atan hafif ticari araç çekici ile devrilen ağaç ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.