Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta sis etkili oldu
Muş merkez ile Hasköy ve Korkut ilçelerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Muş'ta kent merkezi ve ilçelerinde sabah sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Muş-Bitlis kara yolunda seyreden sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı.
Etiketler: Muş
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