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Güncel
İHA 13.06.2023 09:48

Sakarya’da jandarma ekiplerince bir ayda 413 kişi yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen devriye ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 413 kişi yakalandı.

Sakarya’da jandarma ekiplerince bir ayda 413 kişi yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Mayıs ayı içerisindeki faaliyet raporunu açıkladı.Bu çerçevede bir ay içinde 4 bin 235 devriye faaliyeti düzenlendi.

Gerçekleşen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 297 kişi yakalanırken 16 tabanca, 19 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet ile 361 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise bin farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken haklarında işlem yapılan 113 kişi 13’ü tutuklandı.

Terörle mücadelede ise DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 şahıs, PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan suçundan 1 şahıs yakalandı.

Siber suçlarla mücadelede de sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik 26 şahıs tespit edilirken 62 yasadışı bahis, 6 Fishing (Oltalama), 7 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi.

Ayrıca Jandarma Trafik Timleri tarafından şehir genelinde 4 bin 40 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin sorumluluk alanlarında Mayıs ayı içinde 77 bin 713 araç kontrol edilirken 358 araç trafikten men edildi, 2 bin 529 adet cezai işlemlerde toplam 3 milyon 495 bin 408 TL ceza kesildi. 

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