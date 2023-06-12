Çok Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.06.2023 17:57

Amasya Merzifon Havalimanı geçen ay 10 bin 616 yolcu ağırladı

Amasya Merzifon Havalimanı, mayıs ayında 10 bin 616 yolcuya hizmet verdi.

Amasya Merzifon Havalimanı geçen ay 10 bin 616 yolcu ağırladı
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2023 yılı Mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

DHMİ verilerine göre, iç hatlarda 10 bin 498, dış hatlarda 118 olmak üzere toplam 10 bin 616 yolcu seyahat etmek için Amasya Merzifon Havalimanı'nı kullandı.

İç hatlarda 91, dış hatlarda 2 olmak üzere 93 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 73 tona ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında Amasya Merzifon Havalimanından 49 bin 360 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 455, taşınan yük ise 359 ton olarak gerçekleşti.

ETİKETLER
Ulaşım Amasya
Sıradaki Haber
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den Azerbaycan'a hareket etti
17:56
Diyarbakır Havalimanı geçen ay 192 bin yolcuya hizmet verdi
17:50
Nükleer silahlara yapılan küresel harcamalar 2022'de 82,9 milyar dolara çıktı
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz
16:55
THY'den 90. kuruluş yıl dönümüne özel reklam filmi
16:31
Araştırma: Yer fıstığı yaşlılıkta zihin sağlığını korumaya yardımcı olabilir
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ