Çok Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.06.2023 16:58

Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Elazığ'da sahte parayla alışveriş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir alışveriş sitesinde satışa sunulan telefonun sahte parayla satın alınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, tabanca, 3 fişek, 4 bin lira değerinde sahte para, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 sikke ve tuğra ele geçirildi.

Operasyonda, Y.S. (19), H.Y. (30) A.B. (23) ve A.S. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. H.Y. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Edirne'de 100. yaşına giren kadına doğum günü kutlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den Azerbaycan'a hareket etti
17:56
Diyarbakır Havalimanı geçen ay 192 bin yolcuya hizmet verdi
17:50
Nükleer silahlara yapılan küresel harcamalar 2022'de 82,9 milyar dolara çıktı
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege Denizi barış denizi olsun istiyoruz
16:55
THY'den 90. kuruluş yıl dönümüne özel reklam filmi
16:31
Araştırma: Yer fıstığı yaşlılıkta zihin sağlığını korumaya yardımcı olabilir
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ