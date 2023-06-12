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Güncel
AA 12.06.2023 15:28

Hakkari'de Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

Hakkari'de Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

Hakkari'de Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması düzenlendi

Hakkari Spor Salonunda düzenlenen yarışmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Halk Oyunları Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, faaliyet programında yer alan il birinciliği yarışmasını yaptıklarını söyledi.

Hakkari merkez ve ilçelerinden 10 kulübün 4 kategoride yarıştığını ifade eden Zerek, "Bu yarışmada dereceye giren kulüpler daha sonra bölge yarışmasına ve oradan da Türkiye finalinde Hakkari'yi temsil edecekler. Hakkari halk oyunları olarak çok zengin bir yöre. Bugün güzel halayı ve kıyafetleri ile çocuklarımız bu güzel kültürü sergiliyorlar." dedi.

Kulüplerin sergilediği performansların ardından yarışmada dereceye giren kulüplere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya ve vatandaşlar katıldı.

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